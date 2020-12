Ohne Kapitän Kaiser: So startet Hannover 96 beim SSV Jahn Regensburg

Nur drei Tage nach dem Sieg gegen den VfL Bochum ist Hannover 96 in der zweiten Bundesliga erneut gefordert. Das Team von Kenan Kocak spielt am Freitagabend (18.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg und kämpft um die nächsten drei Punkte. Bei einem weiteren Sieg würde 96 wieder in die obere Tabellenhälfte klettern und auf Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen gehen.

Anzeige

Hannover muss allerdings auf die Leistungsträger Michael Esser (Leisten- und Rückenprobleme) und Niklas Hult (Oberschenkelprobleme) verzichten, dafür kehren Kapitän Dominik Kaiser (nach Gelbsperre) und Linton Maina (nach Verletzung) in den Kader zurück.