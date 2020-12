Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim SSV Jahn Regensburg

Die Ausgangslage: Zum Abschluss der englischen Woche treffen in der Oberpfalz zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander. Gastgeber Jahn Regensburg belegt nach zwölf Spieltagen in der 2. Bundesliga den zwölften Platz, hat 16 Punkte und 17:17 Tore auf dem Konto. Die absolut ausgeglichene Bilanz der Hausherren kommt passenderweise durch vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen zustande. Nach Siegen gegen Würzburg und in Aue gab es zuletzt ein 2:3 gegen Kiel und ein 0:0 in Heidenheim. Anzeige 96 teilt sich nicht so gern die Punkte mit dem Gegner wie der Jahn. Für die Gäste stehen nach einem Dutzend Partien (fünf Siege, ein Remis, sechs Niederlagen) aber ebenfalls 16 Punkte auf der Habenseite, dank der minimal besseren Torbilanz von 15:14 rangieren sie auf Platz elf. Nachdem 2:0 gegen den VfL Bochum hoffen in Hannover alle darauf, dass 96 erstmals in dieser Saison zweimal am Stück gewinnt und sich wieder verstärkt nach oben orientieren kann, statt nach unten gucken zu müssen.

Die Statistik: Alles spricht für einen Auswärtssieg, oder? Nun, bisher sind Jahn Regensburg und Hannover 96 überhaupt erst zweimal aufeinandergetroffen, und zwar in der vergangenen Saison. Im Hinspiel in Hannover trennten sich beide Parteien unentschieden, beim 1:1 brachte Hendrik Weydandt die Roten in Führung, Andreas Albers glich aus. Das Rückspiel gewannen die Oberpfälzer bei Schneetreiben im Januar gegen dann von Kenan Kocak trainierte Rote durch einen Treffer von Max Besuschkow mit 1:0. Warum das für einen 96-Sieg spricht? Nun, nur der würde die Reihe Sieg-Unentschieden-Niederlage komplettieren... Personalsituation bei 96: Mit Torhüter Michael Esser (Probleme mit dem Rücken, der Leiste und dem Hüftbeuger) und Niklas Hult (Oberschenkel) fallen zwei Leistungsträger verletzt aus. Mike Frantz und Franck Evina fehlen weiterhin aufgrund ihrer langwierigen Verletzungen. Dennoch hat Kocak ausreichend Personal zur Verfügung, sodass er sogar "Königstransfer" Patrick Twumasi aus dem Spieltagskader streichen konnte, mit dessen Trainingsleistung überhaupt nicht zufrieden gewesen ist. Wieder mit von der Partie ist hingegen Kapitän Dominik Kaiser, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Im Tor wird Esser wie in Heidenheim durch Michael Ratajczak vertreten, doch anstelle von Marlon Sündermann wird dieses Mal Martin Hansen auf der Bank Platz nehmen. Der Däne gehört erstmals nach seinem Handbruch wieder zum Aufgebot. Überraschend schnell hat offenbar auch Linton Maina seine Knieprobleme auskuriert. Personalsituation bei Regensburg: Coach Mersad Selimbegovic kann wieder auf die zuletzt gelbgesperrten Erik Wekesser und Sebastian Nachreiner bauen, muss allerdings auf Kapitän Benedikt Gimber (Wadenprobleme) verzichten. Noch unklar ist, ob Albion Vrenezi (gebrochene Nase), Benedikt Saller und Besuschkow (jeweils muskuläre Probleme) mitwirken können. Vrenezi (drei Treffer) und Besuschkow (zwei) gehören nach dem Dänen Albers (fünf) zu den besten Torschützen beim Jahn. Aus Hannover-Sicht immer wieder interessant: Das Tor der Regensburger wird von Alexander Meyer gehütet, der das vier Spielzeiten lang für den TSV Havelse getan hat.