Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Jahn Regensburg

Die Aufgabe in Regensburg hat es allerdings in sich. Der Jahn ist aktuell die Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga und hat nach zehn Spielen bereits starke 19 Punkte gesammelt. Mit einem Sieg gegen 96 würde man wieder auf Platz zwei vorrücken.

Nach der Niederlage (0:1) gegen den FC Schalke 04 in der vergangenen Woche steht Hannover 96 bei Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) ordentlich unter Druck. Es wird dringend wieder ein Sieg benötigt - ansonsten droht dem Team von Jan Zimmermann endgültig der Abstiegskampf.

Das Duell zwischen Hannover 96 und Jahn Regensburg gab es bislang erst viermal. Die ersten beiden Begegnungen fanden in der Saison 2019/20 statt, die anderen beiden Partien gingen in der vergangenen Spielzeit über die Bühne. Die Statistik ist dabei komplett ausgeglichen. Zwei Spiele endeten Unentschieden, einmal ging 96 als Sieger hervor und einmal der Jahn.

"Wer nach zehn Spieltagen da oben steht, der hat mit Sicherheit eine Menge richtig gemacht. Man sieht eine sehr homogene, aggressive, laufbereite Mannschaft, die dann auch aus relativ wenig viel machen, viel Torgefahr entfachen kann aus verschiedenen Positionen. Das wird eklig in Regensburg."

Das sagt Jahn-Coach Mersad Selimbegovic:

"Wir können sagen, dass wir gut gestartet sind. Wir dürfen uns nicht sicher fühlen, auch wenn wir nach zehn Spieltagen so viele Punkte gesammelt haben. Es war ein guter Start, mehr nicht. Wenn es nicht läuft, dann ist in der Außenwahrnehmung immer alles schlecht. Hannover bringt aber enorme Qualität mit. Ich habe Spiele von ihnen gesehen mit Tempo, Ideen und viel Mut. Hannover hat viel Qualität, schnelle Spieler über außen und einen richtig guten Stoßstürmer, dazu sind sie hinten sehr stabil. Da müssen wir absolut an unser Limit gehen, wenn wir Punkte holen wollen."