Vor Spiel in Regensburg: Bei Hannover 96 ist mächtig Druck auf dem Kessel

Wenn für 96 Dienstag in Regensburg wieder der Zweitliga-Alltag beginnt, dann werden 37 Tage vergangen sein seit dem Hoffnungsfunken, den die Mannschaft gegen Stuttgart gezündet hat. Das 2:2 kurz vor Weihnachten gegen den Mitabsteiger zeigte auf, dass 96 noch eine Perspektive haben könnte in dieser Saison. Das fünfte Spiel des neuen Trainers Kenan Kocak war das beste der Saison.

Zuber und Kocak "haben eine gute Basis"

Seitdem konnte der Mutmacher jedoch nicht ruhig vor sich hinköcheln. Bei 96 ist vielmehr schon wieder mächtig Druck auf dem Kessel. Durch die Entlassung des Sportchefs Jan Schlaudraff ist der Neuanfang, der nach dem Abstieg mit Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka in der sportlichen Führung gestartet wurde, komplett beendet worden. Dies vor allem aus der nicht unberechtigten Angst, dass 96 den Braunschweiger Weg gehen und in die 3.Liga abstürzen könnte. Es folgte Neustart Nummer zwei. An Kocaks Seite arbeitet nun Gerhard Zuber als neuer, alter Sportlicher Leiter. „Die beiden haben eine gute Basis, sie können gut miteinander“, meint 96-Profichef Martin Kind.

Der heiße Draht zwischen Kocak und Zuber glühte bereits, als Schlaudraff noch im Amt war. Kaum war der längst kaltgestellte Ex-Profi auch amtlich gefeuert, wickelte Zuber – eben noch 96-Gegner vor Gericht – auf die Schnelle drei Transfers ab. Der Stürmer John Guidetti, der Mittelfeldspieler Dominik Kaiser und die Torhüter Martin Hansen und Michael Ratajczak kamen – und mit ihnen die Erwartung, dass 96 nun steil gehen wird in der Tabelle.