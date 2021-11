Suche nach stabiler 96-Achse: Börner und Hinterseer aber weiterhin fraglich

Es kann ja nicht falsch sein, von den obersten Fußballlehrern der Nation zu lernen. „Eine Achse war Jogi Löw und mir auch bei der Nationalelf immer wichtig“, hat Hansi Flick mal gesagt. Diese geht nicht nur bei Flick „immer von hinten nach vorne, beginnend mit Torwart, Innenverteidiger, Sechser“, davor ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Bei den Bayern wären das vorne Thomas Müller und Robert Lewandowski. So eine goldene Achse hat der 96-Trainer natürlich nicht zur Verfügung. Jan Zimmermann wäre schon froh, wenn seine Achse nicht ächzen und schlingern würde. Anzeige So aber wird aus der 96-Klapperkiste kein Rennwagen. Das geht beim Torwart los. Martin Hansen vertritt den mindestens bis Jahresende verletzten Ron-Robert Zieler. Der Däne zeigt sich als eher wacklige Nummer eins. Tore in Regensburg und gegen Aue gehen auf seine Kappe. In der Spieleröffnung patzt Hansen auch zu oft, seine Bälle landen gern mal in Höhe Mittellinie im Seitenaus. Eine Alternative hat Zimmermann allerdings nicht, solange Zieler fehlt.

Am besten besetzt ist 96 auf der Achse beim Innenverteidiger. Julian Börner ist der beste Zweikämpfer der Mannschaft, er gewann fast 70 Prozent seiner Duelle. In der 2. Liga ist er damit der zweitbeste. Der 30-Jährige fehlte zuletzt in Düsseldorf wegen einer Muskelverletzung. Am Montag trainierte Börner immer noch nicht komplett mit der Mannschaft. Der Mentalitätsanführer droht am Freitag (18.30 Uhr) gegen Paderborn weiter auszufallen. Als defensiver Mittelfeldspieler hat sich Gaël Ondoua gegen Tom Trybull durchgesetzt. Beim 26-Jährigen wechseln sich gute und schwache Phasen ab – damit ist Ondoua ein Sinnbild für die Mannschaft. Er muss seine Ausschläge verringern. Kerk taugt als Kraftzentrum Vor Ondoua hat sich Sebastian Kerk als Kraft­zen­trum bewiesen. Der beste 96-Torschütze (vier Treffer in der Liga) war an sechs der nur zehn 96-Tore beteiligt. Auf den 27-Jährigen scheint Verlass zu sein. Kerk spielt in dem Bereich zwischen vorderem Mittelfeld und Angriff – als „Neuneinhalb“, wie es Sportchef Marcus Mann beschreibt. Ganz vorn ist 96 überhaupt nicht auf Achse. Der Platz ist frei, es fallen zu wenig Tore, das ist eines der Hauptprobleme. Vorgesehen als Torgarant war Lukas Hinterseer als Ersatz für Marvin Ducksch. Möglich, dass der 30-Jährige Rost angesetzt hat. Er traf bei sechs Startelfchancen noch nicht.



