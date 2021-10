Es wird voll gegen Schalke: 96 knackt 30.000er-Grenze - Bändchen für Zuschauer

Das lässt sich gut an für Hannover 96 – der Vorverkauf für das Spiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen Schalke brummt. Am Wochenende knackte 96 die 30.000er-Grenze, kaum dass das Land Niedersachsen am Freitag die 25.000er-Schranke aufgehoben hatte. 96 darf die HDI-Arena komplett auslasten, weil die 2-G-Regel gilt. Nur Geimpfte und Genesene dürfen ins Stadion.

Daraus folgt einerseits, dass Maskenpflicht und Abstandsregeln entfallen. Andererseits muss vor der Ticket- die 2-G-Kontrolle abgewickelt werden. 96 öffnet dazu das Stadion bereits um 16.30 Uhr, zwei Stunden vor dem Anpfiff. Sanitätsdienste überprüfen 2 G – am Freitag auch in der Stadt und zu unterschiedlichen Zeiten.