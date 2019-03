Zeitreise: Die 96-Arena am Maschsee – 65 Jahre Niedersachsenstadion 

Im Jahr 1954 errang Hannover 96 die vorerst letzte Deutsche Meisterschaft. Als die Mannschaft in Hamburg zum damals noch ausgetragenen Finale antrat, ging auch der Bau jenes Stadions in die letzte Phase, das kurz darauf unter dem Namen "Niedersachsenstadion" die neue Heimstätte der "Roten" werden sollte.

Die Westtribüne ist der älteste Teil des 96-Stadions

Nach einigen Umbauten erinnert heutzutage nicht mehr viel an die alte, weite Schüssel, bei der nur die – wesentlich kleinere – Haupttribüne im Osten überdacht war. Doch an der großen Westtribüne hat sich in den vergangenen rund 65 Jahren nicht allzu viel geändert. Sie ist noch immer weniger steil als der Rest der neuen Arena, die neuen Tribünen im Norden, Süden und Osten wurden an den Wall herangerückt. Allerdings: Früher befanden sich im gesamten West-Oberrang Stehplätze. Eine solch riesige Stehplatztribüne gibt es hierzulande heute maximal noch im – wesentlich später er- und dann ausgebauten – Stadion von Dortmund.