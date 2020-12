Kocak vermisst die „Gier": 96 hat erst ein Ligator nach Standards erzielt

Den einzigen Treffer nach einem Freistoß bereitete nicht Kaiser vor, sondern Patrick Twumasi. Freistoß, Kopfball Marvin Ducksch, das Knie des Würzburgers Ridge Munsy, 1:0. In dem Moment kam Glück dazu, dass 96 in Würzburg später wieder verließ (1:2).

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien ©

Hannover 96 verliert erstmals in dieser Saison zu Hause: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien

„Die Kritik ist absolut berechtigt, da gibt es auch nichts schönzureden“, sagt Kocak. „Wir entwickeln zu wenig Torgefahr aus Standardsituationen.“ Der Trainer hat drei Gründe erkannt. Erstens: „Entweder kommt der Ball nicht so gut.“ Zweitens: „Wir haben den Laufweg verpasst.“ Oder drittens: „Vielleicht haben wir auch nicht die 100-prozentige Gier, um in die Räume zu starten, um erfolgreich sein zu können.“

Der Gegner Kiel musste immerhin rätseln, ob Philipp Ochs den Ball mit links vom Tor wegzieht oder Kaiser ihn mit rechts zum Tor hin dreht. Fans erinnern sich bei der Ausführung bereits an eine fast vergessene 96-Tradition, als Nebojsa Krupnikovic die Eckbälle kniehoch in den Strafraum schlug.

Es muss ja kein Volleytreffer wie vor acht Jahren durch Jan Schlaudraff nach der Variante von Sergio Pinto sein. Aber die Mannschaft sollte sich was einfallen lassen – mehr, als zwei Spieler an die Eckfahne zu stellen.

96 fehlt ein Spezialist

96 fehlte bisher wohl der Mut, aus Standardsituationen eine Besonderheit zu machen. Gegner Hamburger SV macht’s da besser. Toni Leistner erzielte zuletzt das 2:0 gegen Heidenheim (2:3) nach einer Ecke, weil er als Verteidiger nachsetzte. Bei 96 kommen die Ecken nicht an, es fehlt außerdem ein echter Spezialist.

Timo Hübers erzielte im Pokal in Würzburg ein Tor und in Nürnberg – beide nach Ecken von Kaiser. So schlecht können die Flanken des Kapitäns also gar nicht getreten sein. Nun fehlt aber Spezialist Hübers, nicht nur in der Abwehrrolle. Die Indizien sprechen für Kocaks Varianten „Laufweg“ und „Gier“. Marcel Franke war früher mal als Darmstädter ein ähnlich gieriger Eckballtyp – für 96 traf er allerdings noch nie. Franke war einige Male nah dran. Das genügt aber hinten und vorne nicht.