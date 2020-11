"Null Prozent, absolut null": Bei den Standards läuft's bei 96 nur defensiv

Nicht zur DNA gehört allerdings das Standard-Gen. „Da haben wir in der Tat Nachholbedarf“, bestätigt Kocak. „Das werden wir mit Sicherheit verstärkt trainieren.“ Gemeint ist dabei die offensive Variante. Denn abgesehen vom Elfmeter durch Marvin Ducksch gegen Düsseldorf – das als Standardtor in der Statistik geführt wird – hat 96 noch nicht nach Eckbällen oder Freistößen in der Liga getroffen.

Länderspielpause, das heißt zwei Wochen Zeit, um neue Abläufe einzuüben. Etwa eine neue Herangehensweise an die Auswärtsspiele. Davon will der Trainer von Hannover 96 aber nichts wissen. „Wir werden unsere DNA beibehalten und versuchen, die Prinzipien bis zum Geht-nicht-mehr reinzuhämmern“, kündigt Kenan Kocak an.

„Da haben wir null Prozent, absolut null. Daran sollten wir in den zwei Wochen arbeiten“, fordert auch 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. Dabei bleiben meist einige Spieler stets nach dem Training auf dem Platz und üben fleißig Standards. „Das ist offensichtlich nicht genug“, findet Zuber.

Aufwand und Ertrag nicht im Verhältnis

Gerade in Spielen gegen unbequeme, tief in der eigenen Hälfte mit Fünferabwehrkette verteidigende Mannschaften wie zuletzt Aue können Standardtore die erlösende Führung bringen. Sie können der „Dosenöffner“ sein. Am vergangenen Spieltag wurden viele Spiele in Bundesliga und 2. Liga durch Standardtore entschieden, zum Beispiel für Leipzig, eigentlich eine Mannschaft mit großer spielerischer Qualität. „Diese Tore sind wichtig in den Phasen, in denen es anstrengend ist“, erklärte RB-Trainer Julian Nagelsmann. „Es sind Tore, die ohne großen körperlichen Aufwand passieren.“

Bei 96 steht der Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Ertrag. 27 Eckbälle hat 96 in den sieben Saisonpartien der 2. Bundesliga getreten – dabei kein einziges Törchen erzielt. Dazu kommen noch viele Freistöße die auch meist von Dominik Kaiser getreten werden. Einzig der Eckstoß des 96-Kapitäns beim Sieg im DFB-Pokal in Würzburg führte zu einem Treffer durch Timo Hübers.

Kaiser chipt die Bälle meist soft in den Strafraum, scharf geschlagene Bälle wären ein Mittel für mehr Torgefahr. Mit Hendrik Weydandt (1,95 Meter), Hübers, Jaka Bijol (beide 1,90) und Simon Falette (1,84) besitzt 96 jedenfalls ausreichend kopfballstarke Spieler.