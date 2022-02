96 und die Standards: Vorn den Fluch gebrochen, hinten weiterhin zu anfällig

Bei den „Lilien“ hat das Standardphänomen einen Namen: Tobias Kempe. Zehn Tore bereitete der hessische Torkempe bereits in dieser Saison vor. Bei 96 schwankt der Spezialist Sebastian Kerk hingegen in der Präzision, er leitete vier 96-Treffer ein, davon nun gleich zwei auf einmal, einen aus dem Spiel heraus, einen nach beschriebener Ecke.

Am Sonntag funktionierte die neue 96-Variante, die in ihrer Planung der Anmutung eines historischen Treffers ähnelte. Beim 7:1-Weltspiel der Deutschen 2014 in und gegen Brasilien folgte das 1:0 demselben Muster. Kerk schoss, Marcel Franke und Gaël Ondoua stürmten nach vorn, zogen drei Gegner mit und blockten den Weg für Börner frei. So kam es, dass der 96-Verteidiger unbedrängt dastand wie Thomas Müller seinerzeit in Belo Horizonte. Der Unterschied lag in der schlussendlichen Ausführung: Müller schoss, Börner köpfte den Ball ins Tor.

Dabrowski freut sich - und ärgert sich

Aus dem kleinen taktischen 96-Werk erwuchs kein Siegtor, erst recht kein Start für ein fußballerisches Wunder. Aber vielleicht der Auftakt in eine erfolgreichere Phase nach ruhenden Bällen. Denn die wenigen Treffer auf dem 96-Konto beruhen eben auch auf der besonderen hannoverschen Schwäche in diesem Bereich. Den offensiven Fluch bei Standards ist die Mannschaft nun durch das Börner-Tor losgeworden. Aber hinten stellte sich 96 immer noch ähnlich schlecht präpariert an wie zuvor.

„Das Standardtor freut mich natürlich, diesmal hat die Variante geklappt", sagte Trainer Christoph Dabrowski. „Das ist positiv, dass wir getroffen haben, nicht so positiv ist, dass wir zwei nach Standards kassiert haben.“