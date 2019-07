96 startet ins Doppeltestwochenende – Walace zeigt auffällige Präsenz

Am Doppeltestwochenende wird es hitzig. Am Samstag gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg (18 Uhr in Greinbach) sind 32 Grad im Schatten angesagt. Am Sonntag gegen den russischen Erstligisten FK Rostow (16 Uhr in Dietersdorf) 25 Grad, es könnte knallen, wenn das angesagte Gewitter kommt.

Mirko Slomka kommt gut gelaunt am Trainingsplatz an. ©

„Von den Testgegnern „wünscht man sich immer ein bisschen was anderes“, gab Slomka zu. Aber als Zweitligist bekommt 96 nicht die großen Knaller. Trotzdem: „Hartberg finde ich als österreichischen Erstligisten sehr gut, ein guter Einstieg. Das Folgespiel am nächsten Tag habe ich mir so gewünscht, damit man mit der Mannschaft daran arbeiten kann. Danach haben wir Zeit, uns auch taktisch noch mal zu sammeln.“

96 braucht Spiele gegen Topteams

Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Spielausfall gegen Rostow: Ein Gewitter kracht nach den heißen Tagen möglicherweise über den Test herein. 96 braucht aber solche Spiele gegen Topteams, allein zur Vorbereitung auf den heißen Ligastart in Stuttgart in genau 20 Tagen.