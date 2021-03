Startelfchance genutzt: 96-Coach Kocak mit Leistung von Baris Basdas "sehr zufrieden"

Die aus der Zwangslage heraus neu zusammengestellte Innenverteidigung von Hannover 96 hat ihre Sache beim 2:2 gegen spielstarke Fürther ordentlich gemacht - auch wenn die Wackler am Ende Punkte kosteten. Neben Marcel Franke war Baris Basdas mit der Aufgabe betraut, die Zentrale dichtzumachen.

Der Deutsch-Türke ist nicht der begnadetste Schönspieler, das Manko macht er mit Einsatz wett. In der Kabine kommt seine Art an. "Solche Fighter sind sehr wichtig", lobt Kocak den 31-Jährigen, für den es gegen Fürth der fünfte Startelfeinsatz war: "Er hat das Herz am richtigen Fleck, hat sich in jeden Schuss reingeschmissen."