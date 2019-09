Siebter Spieltag, siebte ­96-Startelf: Mehr Schlagkraft mit Stendera?

In Kiel könnte deshalb Stendera sein Pflichtspieldebüt für 96 feiern. „Er ist ein guter Mann“, so Slomka. Stendera gilt als spielstark, der auch für einen überraschenden Moment auf dem Rasen sorgen kann. Das fehlte 96 zuletzt komplett.

Der andere Profi war Mittelfeldspieler Dennis Aogo, den Slomka nach 79 Minuten auswechselte – was sich eine Minute später als Fehler herausstellte. Er hätte lieber Anton auswechseln sollen, der dann vom Platz flog. „Ich hatte es quasi in meinem Kopf schon drin“, sagte Slomka später selbstkritisch .

Eine Variante ist allerdings auch, Marvin Bakalorz zurück in die Startelf zu holen. Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten des 30-Jährigen gegen Fürth und in Hamburg ließ Slomka seinen Kapitän gegen Bielefeld 90 Minuten auf der Bank sitzen.

Wie bekommt 96 den Ball ins gegnerische Tor?

Aber auch mit der siebten 96-Startelf wird es in Kiel um dasselbe Problem gehen: Wie bekommt 96 den Ball ins gegnerische Tor? In den letzten beiden Partien gelang kein eigener Treffer. „Wir hatten zwei Chancen. Wenn das bei einem guten Spiel dabei rauskommt an Tormöglichkeiten, wo es brennt, dann ist das zu wenig gewesen an Effektivität nach vorn“, urteilte Slomka nach der Partie gegen Bielefeld.

Viel Hoffnung, dass es in Kiel plötzlich ganz anders wird, gibt es eigentlich nicht. Die Trainingswoche bis zum Spiel am Freitagabend ist kurz, viel Zeit um sich in den Einheiten Selbstvertrauen zu holen, haben die Spieler nicht.