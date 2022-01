Tendenz verfestigt: So offensiv plant Dabrowski die 96-Startelf für Rostock

„Alle Spieler sind auf Minuten gekommen“, sagte Trainer Christoph Dabrowski nach dem Bremen-Test von Hannover 96 (2:2) zufrieden. Alle, bis auf drei Angreifer, die aus verschiedenen Gründen fehlten. Linton Maina zum Beispiel. Er gestaltete sein Wochenende mit Lauftraining, im Test fehlte Maina nach einer Grippe.

Aber Dabrowski plant offensiv mit Maina für den Start in Rostock am Freitag. Maina statt Sebastian Stolze – ansonsten fing die Elf gegen Ligarivale Werder an, die auch in Rostock ins Jahr 2022 starten soll. „Ich hätte gerne gesehen, dass er seinen Spielrhythmus aufnimmt“, sagte Dabrowski über Maina. „Ich hoffe, er kann am Montag trainieren, dann hat er genug Tage, um wettkampffähig zu sein, er hat nicht viel verloren.“