"Habe eine hohe Meinung", aber: Für Ernst ist kein Platz mehr in der 96-Startelf

Der Spieler mit der Rückennummer 10 ist aus der ersten Elf herausgefallen. „Er hat mir in der zweiten Mannschaft ein bisschen leidgetan“, sagt 96-Boss Martin Kind, der auf der Tribüne zu­schau­te. Aber Kind sah auch: „Ernst war nicht sehr auffällig.“

Die Startelf von Hannover 96 steht, sie hat sich eingespielt und bewährt beim Testspiel gegen Werder Bremen (2:2) . Die Mannschaft der ersten Stunde des 120-Minuten-Tests soll in Rostock anfangen. Nicht dabei sein wird allerdings Sebastian Ernst.

Tendenz verfestigt: So offensiv plant Dabrowski die 96-Startelf für Rostock

Der Spieler, der als Aufsteiger mit Greuther Fürth mit großen Hoffnungen zu 96 gewechselt war, hängt durch. Trainer Christoph Da­brows­ki hat „eine hohe Meinung von Sebi, aber er muss sich der Konkurrenz stellen“. Sebastian Kerk besetzt den Platz im zentralen offensiven Mittelfeld, den Ernst gern hätte.

Der 96-Sportchef versucht, ihm Mut zu machen: „Wenn Sebi mal an einer entscheidenden Situation beteiligt ist, wird es bei ihm auch wieder kommen.“ Marcus Mann meint: „Auf Sebi ist immer Verlass. Mannschaft und Verein wissen, dass er immer am Anschlag spielt und alles geben wird.“ Im Moment halt in der zweiten Reihe.