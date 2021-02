Hier abstimmen: Wie würdet Ihr 96 bei Fortuna Düsseldorf aufstellen?

Wenn Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) auf Fortuna Düsseldorf trifft, dann steht so etwas wie das zweite Klassentreffen der Saison an. Anders als in der Hinserie hat die Fortuna nun aber vier statt drei Ex-96er in ihren Reihen. Denn neben Edgar Prib, Kenan Karaman und André Hoffmann schnürt leihweise auch Felix Klaus mittlerweile seine Schuhe für den Klub am Rhein. All zu viel Gastfreundschaft sollte das Team von Trainer Kenan Kocak trotz der Konstellation während der 90 Minuten allerdings nicht erwarten - dafür steht nämlich zu viel auf dem Spiel.

Anzeige