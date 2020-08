Sonntag startet Hannover 96 ins Trainingslager: Maina kommt mit, Zuber verhandelt 

Zuber reiste bereits am Freitag in Österreich ein. Am Sonntag führt der Manager in Wien Gespräche: Es geht um weitere Verstärkungen, die Trainer Kenan Kocak dringend im Kader haben möchte. In Stegersbach kann 96 nicht einmal „Elf gegen Elf“ spielen. 23 Spieler umfasst der Kader, inklusive Maina und Stürmertalent Mick Gudra, der gerade erst von einer Knie-Operation genesen ist. Außerdem sind drei Torhüter dabei. 96 stehen 18 Feldspieler zur Verfügung – da muss wohl Co-Trainer Lars Barlemann wieder aushelfen.