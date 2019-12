Hannover 96 startet Testspielreihe gegen zwei Bundesligisten

Auf ein Traininglager hat Profichef Martin Kind in diesem Winter verzichtet. Stattdessen bereiten sich die "Roten" auf dem heimischen Trainingsgelände auf die 16 verbleibenden Begenungen der Zweitliga-Rückrunde vor. Wie der Club am Samstagmittag auf der vereinseigenen Homepage bekannt gab, stehen nun auch die ersten Testspielgegner fest.

Gegen Werder Bremen testeten die Hannoverander bereits in der Länderspielpause Anfang September. Damals siegten die Hanseaten in dem für 60-Minuten angesetzten Testspiel durch ein Tor von Claudio Pizarro mit 1:0.

Hannover 96 startet die Testspielreihe im Januar mit zwei Spielen gegen Bundesligisten. Am Samstag, den 11. Januar gastiert zunächst Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn in Hannover. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr im Eilenriedestadion. Tags darauf machen sich die "Roten" auf den Weg nach Bremen. Uhrzeit, Spielort und weitere Detail werden zwischen den beiden Clubs noch geklärt.

Vorbereitungsstart am 6. Januar

In die Vorbereitung wird das Team von Kenan Kocak am 6. Januar starten. Am 28. Januar findet für 96 das erste Zweitliga-Pflichtspiel des neuen Jahres statt. Um 20.30 Uhr gastieren die Niedersachsen bei Jahn Regensburg.