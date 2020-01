Zehn von elf Startplätzen vergeben: Wer stürmt neben 96-Neuzugang John Guidetti? 

Die Vorbereitung für Hannover 96 ist beendet. Ohne Trainingslager in Murcia, dafür mit einem Transfer aus Spanien und einem aus Dänemark. Stürmer John Guidetti (27) und Mittelfeldspieler Dominik Kaiser (31) bekamen nach den beiden letzten Tests in Wolfsburg (1:2) und gegen Viktoria Berlin (3:3) viel Lob. Beide sind gesetzt fürs erste Pflichtspiel am 28. Januar in Regensburg. Und? Steht die Mannschaft? „Zu 90 Prozent ja“, erklärte Trainer Kenan Kocak. Da Torwart Ron-Robert Zieler ohnehin gesetzt ist, haben neun von zehn Feldspielern einen Platz in der Startelf sicher – die in etwa der Aufstellung vom Wolfsburg-Test entspricht. Jeder könne sich aber „auch wieder rausspielen“, warnte Kocak vor der letzten Trainingswoche. Nach den Tests fehlt ihm für die geplante Startelf noch der zehnte Feldspieler, der Sturmpartner für den Schweden-Star Guidetti. Wer hat im Sturm aktuell welche Chancen auf die restlichen zehn Prozent?

Kandidat 1: Cedric Teuchert Cedric Teuchert (10 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen). Hätte sich der 23-Jährige nicht einen Jochbeinbruch zugezogen, Kocak hätte von seinem ersten 96-Spiel an auf ihn gesetzt. Kocak gab dem Ex-Schalker einen Vorsprung: Er durfte am Samstag in Wolfsburg (1:2) mit Guidetti stürmen. Teuchert war zwar gefährlich, aber nicht effektiv. Eine Guidetti-Hackenvorlage sprang ihm vom Fuß, in Rückenlage verzog er die nächste große Chance. „In den ersten zehn Minuten hätten wir drei Tore schießen müssen oder können“, kritisierte Kocak. Teucherts flach und mittig verschossener Elfmeter in der Schlussminute war dann „der Höhepunkt“, fand Kocak. Fazit: Teuchert hat seinen Vorsprung nicht ausgebaut. Kandidat 2: Marvin Ducksch Marvin Ducksch (17 Spiele, 6 Tore, 5 Vorlagen). Der Guidetti-Transfer hat Duckschs Chancen nicht gerade erhöht. Der Schwede besetzt nun die Stelle des 1,8-Millionen-Euro-Transfers des vergangenen Sommers. Nach schwacher erster Hälfte gegen Viktoria Berlin lief es in der zweiten etwas besser. „Es haben sich einige nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte Kocak zur Partie insgesamt. Ducksch traf zwar, hätte aber auch zwei weitere Tore erzielen können oder müssen. Im guten Spiel gegen Stuttgart fing Ducksch noch neben Hendrik Weydandt an, vorher hatte Kocak den 25-Jährigen als Joker eingesetzt. Ihm fehlt die Wucht Guidettis, die spielerische Qualität besitzt Ducksch allerdings, nicht nur bei Standards.

Kandidat 3: Hendrik Weydandt Hendrik Weydandt (15 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen). Weydandt besitzt die Wucht, die Kocak für seine frühen Angriffe in der gegnerischen Spielhälfte einfordert. Außerdem ist Weydandt zehn Zentimeter länger als Guidetti (1,85 Meter) und entsprechend bei Luftkämpfen wichtig. „Henne“ hatte Kocak nicht nur mit Einsatz und Toren überzeugt, sondern auch mit Rettungsaktionen im eigenen Strafraum, wo 96 in der Defensive Schwächen hat. Weydandt hat allerdings in diesem Jahr noch gar nicht trainiert. Seine Achillessehnenprobleme sind überwunden, am Mittwoch soll er ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Zeit wird knapp für „Henne“. Dass Kocak mit zwei Stürmern in Regensburg plant, ist gesichert. Er ließ noch offen, mit welchem Spielsystem er beim Jahn angreifen will. In Wolfsburg funktionierte die Mannschaft im 3-5-2 besser als im 4-4-2 mit Mittelfeldraute.

