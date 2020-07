Laufdistanz, Passquote, Scorerpunkte: die wichtigsten Statistiken zur Saison von Hannover 96

Besonders Stürmer Marvin Ducksch traf nach der Zwangspause wie am Fließband und beendete die Saison letztendlich mit starken 15 Saisontoren. Doch wer folgt auf Ducksch?

Hannover 96 hat die Saison 2019/20 auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. Am Ende war es versöhnlicher Abschluss, schließlich spielte die Mannschaft von Kenan Kocak lange Zeit gegen den Abstieg. Doch vor allem nach der Corona-Pause drehten die Roten auf und kletterten in der Tabelle immer weiter nach oben.

Die besten Torschützen von 96:

Die besten Scorer von 96:

15 Tore von Ducksch sind ein starkes Statement. Doch wie oft hat der Stürmer eigentlich auf die Kiste gedonnert, um so oft erfolgreich zu sein?

Wer hat die meisten Torschüsse abgegeben?

96-Trainer Kenan Kocak setzt auf laufintensiven Angriffsfußball. Seine Spieler müssen topfit sein, um den Anforderungen des Coachs zu entsprechen. Vor allem in der Offensive wird häufig das Tempo erhöht. Welcher 96-Profi ist in der abgelaufenen Saison am meisten gesprintet?