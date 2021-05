"Alte Liebe" 96 statt 1. Liga: Sebastian Ernst kehrt als Fürther Aufstiegsheld nach Hannover zurück

Mittendrin im Fürther Jubel: Mittelfeldstratege Ernst, der zum nur ein Saisonspiel gelbrot-gesperrt verpasste und mit sieben Toren und sechs Assists erheblichen Anteil an der starken Saison des Tabellenzweiten hatte. Doch statt Bundesliga-Abenteuer mit den Franken heißt es für Ernst in der kommenden Saison: 2. Liga mit Hannover 96, das die Spielzeit auf einem enttäuschenden 13. Platz abschloss.

Herzschlagfinale mit Happy End: Das letzte Spiel von Sebastian Ernst für die SpVgg Greuther Fürth geriet zum perfekten Abschied. Wegen der gleichzeitigen Niederlage von Holstein Kiel gegen den SV Darmstadt 98 schafften die Kleeblätter durch einen 3:2-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den direkten Aufstieg. Danach hatte es noch zur Halbzeit überhaupt nicht ausgesehen. Fürth lag in Unterzahl zurück, Kiel führte. Doch während Holstein den eigenen Vorsprung noch verspielte, drehten Branimir Hrgota (53.), Julian Green (69.) und Dickson Abiama (83.) die Party in der Trolli-Arena.

Schon seit zweieinhalb Monaten steht fest, dass der gebürtige Neustädter Ernst in seine Heimat zurückkehrt - nun tut er das tatsächlich als Aufsteiger. Trotz der schon damals realistischen Aussicht, mit Fürth in der Bundesliga zu spielen, entschied sich Ernst für eine weitere Zweitligasaison. Der 26-Jährige kommt ablösefrei, bei 96 hat er für drei Jahre zugesagt. "Alte Liebe" statt neues Abenteuer also.

Ernst spielte zehn Jahre für 96, wurde dann aussortiert

Ernst ist ein typisches Beispiel für einen der vielen Spieler, die bei 96 verkannt wurden. Geboren in Neustadt am Rübenberge, kickte er zwischen 2006 und 2016 bei 96. In der Bundesliga schaffte er es nur auf die Bank, spielte einmal im DFB-Pokal. Als es nach seinem Durchbruch aussah, stoppte ihn eine Verletzung. Ernst ging den Umweg über den 1. FC Magdeburg und die Würzburger Kickers, ehe er 2017 in Fürth landete und sich dort zum Leistungsträger mauserte.