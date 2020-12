Hannover 96 steht vor Verpflichtung von Trainingsgast Mehmet Ekici

Hannover 96 ist auf der Suche nach offensiver Power. Im Winter könnte ein neuer Stürmer zu den Roten stoßen. Im Gespräch sind unter anderem Darmstadts Serdar Dursun und der zuletzt bei Schalke 04 aktive Vedad Ibisevic. Neben einem Offensivmann wird nach SPORTBUZZER-Informationen wohl auch der vereinslose Mehmet Ekici fest verpflichtet, der schon seit zwei Wochen als Trainingsgast bei der Mannschaft ist.

Der 30-Jährige wurde bei Bayern München ausgebildet, ist in Nürnberg Profi geworden, war Leistungsträger in Bremen und spielte zuletzt beim türkischen Klub Fenerbahce Instanbul. Er wäre der offensive Mittelfeldspieler, den 96-Coach Kenan Kocak vor der Saison in Tolgay Arslan nicht bekommen hat. Beim Training bekommt Ekici bereits Extrafitnesseinheiten. Macht Kocak ihn also schon für 2021 fit?