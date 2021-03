96-Legende Steven Cherundolo wird Trainer in Las Vegas: "Chance, etwas aufzubauen"

Good bye, Steve! Vor knapp sechs Jahren nahm er Abschied von seiner aktiven 96-Karriere. „Ich sage nicht Tschüs, nur Auf Wiedersehen und bis bald.“ Inzwischen war die 96-Legende nach 15 Profijahren als Trainer der 96-Jugend, Co-Trainer in Stuttgart bei Tayfun Korkut und bei der U 15 des DFB tätig. Jetzt sagt Cherundolo „Tschüs“ zu Hannover. Er wird Cheftrainer bei den Las Vegas Lights , einem Team aus der zweiten Liga in den USA.

Cherundolo will etwas aufbauen

Cherundolo hat in Hannover Freunde und Förderer, aber auch in den USA. Der 42-Jährige gehört zur „besten Elf aller Zeiten“ in den Staaten. Sein früherer Nationaltrainer Bob Bradley ist Cheftrainer beim Erstligaklub Los Angeles FC. Dessen Sohn Michael Bradley war sein Kollege im Nationalteam. Cherundolo wird das so genannte Farmteam Las Vegas übernehmen. „Das ist für mich eine gute Chance, etwas aufzubauen“, sagt Cherundolo. Wann er genau anfängt, steht nicht fest. Aber es wird bald sein. „Ich kann dort viel lernen.“

Cherundolos Heimat in den vergangenen 21 Jahren blieb Hannover, sein halbes Leben. Vor fast zwei Jahren stellte er gemeinsam mit Altin Lala ein Konzept vor, mit dem er 96 zum Erfolg führen wollte. Aber es kam nicht zur Zusammenarbeit. Cherundolo heuerte im Sommer beim DFB bei der U 15 an, half bei Pokalheld Karsten Surmann in dessen Fußballschule. Der DFB ließ den Bundesliga-Botschafter Cherundolo ziehen, als das Angebot aus Kalifornien kam.

Er nimmt Erinnerungen mit

Der frühere rechte Verteidiger kann in Los Angeles andocken, dort trainiert das Farmteam von Las Vegas. Seine Familie lebt dort, nur 120 Meilen von Los Angeles entfernt. Los Angeles und Las Vegas, beide Fußballteams sollen dieselbe Fußballidee verfolgen. „Eine ballbesitzorientierte Spielweise mit schnellem Spiel nach vorne“, sagt der Fußballlehrer.

Fußball, Gastronomie – hier kennt Cherundolo fast alles und jeden in Hannover. Was nimmt er mit nach Kalifornien? Ein 96-Trikot vielleicht, die Machwitz-Hausmarke aus dem Eiskaffee Massimo am Steintor oder Spezialitäten aus der List? „Ich nehme Erinnerungen mit“, sagt er. „An die Menschen, die Stadt und an die Momente, die ich als Spieler und Trainer hatte. Lebensmittel können verderben, Erinnerungen halten länger.“