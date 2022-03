"Den Schneid abgekauft": Die Stimmen zur 96-Niederlage in Sandhausen

Das war ein ganz bitterer Nachmittag für Kapitän Marcel Franke und Hannover 96. Ausgerechnet im so wichtgen Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt ließ sich 96 "ein Stück weit den Schneid" abkaufen, wie es Franke formulierte. Gegen die körperlich robuste Mannschaft vom SV Sandhausen fand Hannover kein Mittel, was Trainer Christoph Dabrowski enttäuschte. Die Roten hätten schließlich gewusst, "was uns körperlich erwartet". Dies gelte es nun kritisch zu hinterfragen, denn 96 müsse "mit mehr Power und mehr Frische in die nächsten Spiele gehen."

Anzeige

Was Marcel Franke, Christoph Dabrowski und Sandhausens Trainer Alois Schwartz nach der Partie zu berichten hatten, lest ihr in der Galerie mit den Stimmen zum Spiel.