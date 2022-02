"Im Endeffekt auch Wurst": Die Stimmen zum 96-Sieg über den FC St. Pauli

So was hat man seit Mönchengladbach nicht gesehen: Hannover 96 siegt dank einer überragenden Teamleistung beim Spitzenreiter FC St. Pauli auch in der Höhe verdient mit 3:0. Was die Protagonisten nach Abpfiff zu erzählen hatten, verraten wir euch in unserer Galerie mit den Stimmen zum Spiel.