Stimmen zum 0:3 von 96 gegen Nürnberg: "Geht um Überzeugung, Glaube und Willen"

Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 ist weiter geschmolzen - und die Leistung von Hannover 96 beim 0:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass es ein relativ entspanntes Saisonende gibt. Das Zwischenhoch scheint jäh abgewürgt, nach dieser Heimniederlage muss man sich Sorgen um die Roten machen.

Während die Stimmung bei 96 also stark getrübt ist, freuen sich Spieler und Verantwortliche des FCN über ihren Lauf mit nunmehr vier Siegen am Stück. Hier lest ihr einige der Reaktionen nach der Begegnung.