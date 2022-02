"Optimistisch und euphorisch": Die Stimmen zum 96-Heimsieg gegen Holstein Kiel

Nach dem Heimsieg gegen Holstein Kiel ist die Stimmung bei Hannover 96 in der Kabine "optimistisch und euphorisch" gewesen, wie Trainer Christoph Dabrowski am Freitagabend im Anschluss an den Erfolg gegen den Tabellennachbarn gesagt hat. Kein Wunder, denn die drei Punkte waren wichtig. Durch das 2:0 konnte 96 in der Tabelle mit dem Kielern gleichziehen. Beide haben nun 31 Punkte, Hannover steht auf Platz 12 und die Störche wegen des besseren Torverhältnisses auf dem elften Rang.

Abstand zum Tabellenkeller

Auf schwierigen Platzverhältnissen bekamen die rund 9.200 Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. In Halbzeit zwei sorgten Sebastian Kerk und Niklas Hult mit ihren Treffern dann für den Sieg der Roten. Die Niedersachsen nutzten ihre Möglichkeiten effektiv und haben so etwas Abstand zu den unteren Tabellenplätzen geschaffen. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.