"Fokus auf das Derby": Das sind die Stimmen zum 96-Heimsieg gegen Osnabrück

Mit der neunten Ecke des Spiels hat Hannover 96 den neunten Saisonsieg in der 2. Bundesliga eingetütet. Timo Hübers erzielte in der 55. Minute per Hinterkopf das Tor des Abends im Zweitligaspiel gegen den VfL Osnabrück.

Anzeige

Nach dem Abpfiff richtete der Innenverteidiger den Fokus direkt auf die nächste Partie der Roten - denn die führt sie nach Braunschweig. Derbyzeit bei der Eintracht, da wollen Hübers und seine Mitspieler natürlich unbedingt nachlegen. Was der Mann des Abends und die Trainer aber zum Spiel 96 gegen Osnabrück zu sagen hatten, lest ihr hier.