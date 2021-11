"Ist mir scheiß egal": Die Stimmen zum 96-Remis gegen den SC Paderborn

Tja, war das nun ein gewonnener Punkt für Hannover 96 am Freitagabend gegen den Aufstiegsaspiranten SC Paderborn oder waren es zwei verlorene? Wenn man die zweite Hälfte - und damit natürlich vor allem die rote Karte gegen Julian Börner - heranzieht, wenn man die aktuelle Tabellenkonstellation berücksichtigt, dann war dies selbstverständlich ein gewonnener Punkt für die Roten.

Doch nach der Partie konnte man bei Hannover 96 schon eine gewisse Frustration feststellen, dass es in einer sehr passablen ersten Hälfte nicht zu einem Tor reichte. Immerhin sollte 96 moralisch gestärkt aus dieser Partie hervorgehen, auch wenn der errungene Punkt den Roten nicht so weiterhilft, wie man es sich am Maschsee gewünscht hätte. Was die Protagonisten nach der Partie zu berichten hatten, das erfahrt ihr in unserer Galerie mit den Stimmen zum Spiel von Hannover 96 gegen den SC Paderborn.