"Fantastisch gekämpft": Die Stimmen zum 96-Sieg bei Dynamo Dresden

Nach dem desolaten Auftritt gegen den 1. FC Nürnberg war Hannover 96 am Samstagmittag bei der SG Dynamo Dresden gefordert. Und das Team von Mirko Slomka machte seine Sache ordentlich. Am Ende sicherten sich die Roten dank der Treffer von Julian Korb (72.) und Cedric Teuchert (89.) wichtige drei Punkte - und gewannen verdient mit 2:0.

Die Roten in Noten: Das ist die Einzelkritik zum Spiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden

Mirko Slomka lobt "echte Teamleistung"

Am Ende zeigte sich auch Trainer Mirko Slomka zufrieden mit seiner Mannschaft. Nach dem Spiel gegen Nürnberg war der Druck auf den Übungsleiter enorm gestiegen. Am Dienstagnachmittag haben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie "eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg" erwarten. Die hat 96 nun gegeben. Durch den Erfolg dürfte der Coach nun vorerst im Amt bleiben.