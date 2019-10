Hannover 96: Stratege Stendera ist der Boss im Mittelfeld

Marc Stendera hatte Freitagmittag Feierabend. Er zog die Kapuze seines Pullis über den Kopf, als wolle er sich ein wenig verstecken. Er zwinkerte mit einem Auge. Stendera weiß natürlich, dass die Blicke nach dem starken Auftritt in Dresden nun auf ihn gerichtet sind. Er ist der Hoffnungsträger, um den ersten Heimsieg der Saison am Sonntag zu holen.

Das Gesamtpaket würde demnach stimmen bei der Nachverpflichtung, wenn seine früheren Verletzungen nicht verbrieft wären. „Wir wissen, dass er ganz selten in den letzten Jahren über 90 Minuten gespielt hat“, sagt der Trainer, der deshalb vorsichtig ist mit seinem Mittelfeldzulieferer. In einer intensiven Schnellkrafteinheit hatte Slomka ihn gar nicht erst auf den Platz geschickt, „das war uns zu gefährlich“.

Auswärts in Dresden hat es geklappt. „Da hat die Mannschaft, da haben wir alle abgeliefert“, fand Slomka. Wenn Stendera seine Pässe in den Angriff versandte, fanden sie fast immer die richtige Adresse – beiden Toren beim 2:0 schickte der 23-Jährige seine Vorlagen voraus. „Er hat einen unheimlichen Blick für die freien Räume, er ist ein guter Passgeber, ein guter Stratege, so insgesamt vom Typ her“, lobte Slomka.

Stendera und Bakalorz konditionell noch nicht auf der Höhe

Der Hoffnungsträger Maina fällt morgen aus. Der eigentliche Chef der Mannschaft, Kapitän Marvin Bakalorz, wird auch nicht von Beginn an spielen. Bakalorz sei aktuell wegen kleiner Verletzungen nicht „in der konditionellen Verfassung“, erklärte Slomka. Der Trainer hatte „ein sehr gutes Gespräch“ mit Bakalorz, „natürlich ist es keine Situation für ihn persönlich und dann noch als Kapitän, nicht auf dem Platz zu stehen. Spiele würden ihm helfen, aber es wäre gut gewesen, wenn er in der Länderspielpause komplett zur Verfügung gestanden hätte“. Aber so, sagte Slomka noch, „summiert sich das einfach“.

In der Summe sei Stendera „ein toller Fußballer“. Aber auch der frühere Frankfurter ist konditionell noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem er sich selbst gern sehen würde. Slomka wünscht sich von ihm, dass Stendera offener umgeht mit Botschaften einer drohenden Überbelastung, „dass er zu mir kommt und sagt: Trainer, heute bin ich ein bisschen müde“. Die Zeit dafür wäre eventuell am Montag, am Tag nach dem ersten 96-Heimsieg.