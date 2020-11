"So dumm sind wir nicht": 96-Trainer Kenan Kocak über das Spiel in Würzburg 

Wenn nicht in Würzburg, wo dann? Hannover 96 sehnt den ersten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga herbei, am Sonntag um 13.30 Uhr soll er endlich gelingen. Mut machen müsste der Mannschaft von Kenan Kocak, dass sie bei den Kickers in dieser Saison bereits erfolgreich gewesen ist: In der 1. Runde des DFB-Pokals bezwangen die Roten den Aufsteiger mit 3:2. Anzeige Seither haben die Franken allerdings zweimal ihren Trainer gewechselt. Nicht nur deswegen warnt der Coach von Hannover 96 vor der Aufgabe beim doch recht abgeschlagenen Schlusslicht, das nach sieben Spieltagen erst einen Punkt auf der Habenseite verbuchen konnte, warnen. Kocak sprach unter anderem über...

… den Verlauf der Länderspielpause: „Wir hatten einige, die zu ihren Nationalmannschaften gereist sind, einige Angeschlagene. Wir haben einige Nachwuchsspieler hochgezogen, um sie zu sehen, aber auch um, überhaupt effektiv trainieren zu können. Wir haben täglich versucht, uns weiterzuentwickeln. Die Jungs haben wie immer gut gearbeitet, gut mitgezogen. Der Test gegen Wolfsburg hat mir sehr gut gefallen. Da war einer für den anderen da, sie haben sich als Truppe unterstützt. Ich bin zufrieden mit den letzten Tagen.“ … die gastgebenden Kickers: Es bestehe immer die Gefahr, dass man den Gegner unterschätze, wenn man zum Schlusslicht fährt und im Pokal dort schon gewonnen hat. Aber: „So dumm und so naiv sind wir nicht, um in diese Fallen zu tappen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe.“ Würzburg habe mit viel Pech schon einige Punkte liegen lassen. „ Wir dürfen uns nicht von der Tabellenkonstellation oder von dem, was geschrieben wird, blenden lassen.“ … den Erfolg im DFB-Pokal: Der Sieg im Pokal sei überhaupt nicht hilfreich. „Das ist mittlerweile eine ganz andere Mannschaft, seitdem ist in Würzburg sehr, sehr viel passiert. Sie haben neue Spieler dazubekommen, einen neuen Trainer. Das kann man gar nicht mehr mit dem vergleichen.“ … die personelle Situation: „Duckschi trainiert voll mit, bei Henne Weydandt sieht man in den Sprints manchmal, dass er noch mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Wir hoffen, dass das bis zum Spiel aus dem Kopf ist.“ Definitiv ausfallen werden Linton Maina und Timo Hübers. „Hübi hat eine Stauchung im Knie. Wie lange das dauern wird, wissen wir nicht.“ Vielleicht kann er Anfang oder Mitte nächster Woche schon wieder mittrainieren.