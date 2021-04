2:2 im Rat = abgelehnt: So will 96 künftig mehr Treffer bei den Transfers landen

Die Roten in Noten: So waren Haraguchi & Co. bei der 96-Niederlage gegen Würzburg drauf

Spieler werden dabei in drei Kategorien eingeteilt: a) Unterschieds- und Qualitätsspieler; b) erfahrene Profis mit Potenzial und c) Talente. Damit sind auch die unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten klar, Kategorie a) bekommt am meisten. Der 96-Chef selbst will sich „aus dem Tagesgeschäft weiter zurückziehen, aber informiert werden“. Solange neben Hellberg kein zweiter Experte gefunden ist, „bin ich notfalls die vierte Stimme“, sagt Kind.

Das neue Gremium ist eine Weiterentwicklung des gescheiterten Versuchs mit Martin Andermatt, der vor Hellberg im Aufsichtsrat saß. „Er wurde vom damaligen Manager Horst Heldt ausgebremst, hat sich aber auch ausbremsen lassen“, erinnert sich Kind.

„Die Ex­per­ten müssen eigene Meinungen haben und die auch vertreten“, erwartet der 76-Jährige. Andermatt wurde über einen Beratervertrag bezahlt. „Das ma­chen wir nicht mehr“, sagt Kind – und sucht andere Lösungen, „vielleicht ist es ja eine Ehre, da mitzumachen.“