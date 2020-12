Wade verhärtet: 96-Stürmer Hendrik Weydandt muss Training ausfallen lassen

Er ist eine der Konstanten bei Hannover 96 in dieser Saison: In sämtlichen Spielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal ist Hendrik Weydandt bisher zum Einsatz gekommen, zwölfmal stand der 25-Jährige in der Startelf, dreimal wurde er von Kenan Kocak eingewechselt. Bei der Ausbeute ist angesichts von vier Toren durchaus noch Luft nach oben, aber das nötige Engagement spricht der 1,95-Meter-Sturmkante keiner ab.

Das zweite Training nach der Mini-Weihnachtspause verpasste Weydandt allerdings. Der Stürmer setzte aufgrund einer verhärteten Wade aus.