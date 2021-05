Prämie für Weydandt: Warum Kocak kaum anders kann, als den 96-Stürmer aufzustellen

Gedacht war der Hinweis von Finanzchef Frank Baumgarte an den 96-Trainer aber wohl eher anders. Tatsächlich könnte man sich aus 96-Sicht auch fragen: Warum soll in finanziell schwierigen Zeiten, in denen es auch darum geht, dass keine Mitarbeiter entlassen werden, ein Profi mit einer Prämie belohnt werden?

Wenn es eines Beispiels bedurft hätte, um zu zeigen, wie schädlich es sein kann, wenn Interna öffentlich werden, dann dieses: Weil bekannt wurde, dass Hendrik Weydandt eine Extraprämie von 45 000 Euro zusteht, falls er auch in den restlichen vier Partien in der Startelf steht, kann Hannover 96 schon mal das Überweisungsformular ausfüllen.

Zumal Weydandt ja alles andere als eine tolle Saison spielt – und dafür bereits überdurchschnittlich gut bezahlt wird. Der Stürmer gilt als eine der größten Enttäuschungen bei etwa 60 000 Euro Monatsgehalt. Vier Tore bei 29 Einsätzen sind viel weniger, als sich Trainer Kenan Kocak erhofft hatte.

"Der Trainer entscheidet allein über die Aufstellung"

Derartige Prämienvereinbarungen in den Spielerverträgen sind nicht ungewöhnlich. Durch die Veröffentlichung kann Kocak jedoch kaum anders, als Weydandt aufzustellen. So machte er es auch in den vergangenen drei Partien gegen Darmstadt (1:2), in Kiel (0:1) und gegen St. Pauli (2:1).

„Es geht nur nach Leistung“, behauptet Kocak. Weydandt erzielte zwar kein Tor, aber der Trainer wird wohl auch im abschließenden Spiel gegen Nürnberg am Pfingstsonntag wieder mit Weydandt beginnen. Der Trainer dürfte dabei vor allem an seine Karriere denken. Er wird bei künftigen Klubs nicht den Eindruck erwecken wollen, sich in die Aufstellung hereinreden zu lassen.

„Der Trainer entscheidet allein über die Aufstellung“, bestätigt 96-Chef Martin Kind. Das muss auch stets die Vorgabe für den Fußballlehrer sein.