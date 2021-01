In Karlsruhe trifft er gern: Findet 96-Stürmer Hendrik Weydandt zurück zu alter Form?

Es ist nun wirklich keine märchenhafte Saison für Hendrik Weydandt. Drei Tore in 16 Spielen? Das ist nicht der Anspruch eines Stürmers, der im Sommer noch von der Bundesliga träumte und sich den Verbleib bei 96 mit neuem Vertrag und entsprechendem Verdienst veredeln ließ. Eine ungeschriebene Klausel hat Weydandt allerdings erfüllt: Der frühere Kreisligastürmer schoss das 2:1 im Derby (4:1). Da hatte er noch einen Stammplatz und war in Top-Form. Beides hat er inzwischen verloren.

Tore eins und zwei: Sein erstes Profispiel, DFB-Pokal in Karlsruhe am 19. August 2018, in der 82. Minute war Weydandt für Niclas Füllkrug gekommen, 5:0 Weydandt, 6:0 Weydandt, beide Treffer mit links erzielt.

Die Zukunft liegt so nahe für ihn, die erfolgreiche Vergangenheit an Ort und Stelle spricht für Weydandt. Am Mittwoch spielt 96 in Karlsruhe, in seinem Lieblingsstadion. „Henne“ fliegt auf den Wildpark. Gegen keinen Profiklub traf Weydandt häufiger als gegen den KSC. Alle vier Treffer erzielte er im Karlsruher Stadion.

Sobald Weydandt aber die Kabine verlässt, läuft es nicht mehr rund bei ihm. Kocak will ihn „unterstützen, er hätte auch gern mehr Einsatzzeiten. Das verstehe ich. Er lebt Hannover, auf ihn ist immer Verlass. Er ist ein wertvoller Spieler für uns und wird es in Zukunft sein.“

Tore drei und vier: Am 26. Oktober 2019 stahl sich Weydandt in der sechsten Minute zum 1:0 davon, nach Traumflanke von Emil Hansson köpfte Weydandt das 3:2 in der Nachspielzeit. Die flotte Partie endete dennoch 3:3, Torwart Ron-Robert Zieler flog wegen einer Boxeinlage vom Platz.

Weydandt wird am Mittwoch wohl als Edeljoker in sein Lieblingsstadion einziehen, wo er in drei Partien mehr Tore erzielte als in dieser kompletten Hinrunde. Ducksch und Genki Haraguchi schossen wesentlich schärfer, waren an 23 von 28 Toren bei 96 direkt beteiligt. Weydandt fällt mit seinen drei Treffern in der Rangliste etwas ab, kann aber beim KSC schon leicht aufholen. „Wir freuen uns, dass wir so eine Persönlichkeit in unseren Reihen haben“, sagte Kocak.