Training statt 96-Test: Weydandt macht nach Muskelverletzung gute Fortschritte

Das Trainingslager in Rotenburg (Wümme) ist längst schon wieder Geschichte, die Roten sind zurück in Hannover. Nach dem Test in Bielefeld (0:1) durften die 96-Profis zwei Tage lang durchschnaufen, am Dienstagnachmittag bat Trainer Jan Zimmermann sie wieder auf den bestens bekannten Trainingsplatz auf der Mehrkampfanlage.

Anzeige

Mit dabei: Hendrik Weydandt. Der Stürmer klagte schon früh in der Trainingslagerwoche über Beschwerden im Beckenbereich, setzte in der Folge wegen der diagnostizierten Muskelverletzung aus bzw. trainierte lediglich individuell. Zurück in Hannover machte der Stürmer schon wieder einige Teile des Mannschaftstrainings mit.