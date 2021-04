Bereit für Sandhausen: Kopf macht bei 96-Stürmer Weydandt keine Probleme mehr

Hendrik Weydandt lag an der Mittellinie. Dem 25-Jährigen war schwindelig geworden, nachdem er einen Ellbogenschlag an den Kopf bekommen hatte. „Ihm war schlecht“, sagte Trainer Kenan Ko­cak. Das Stürmerleben tut weh ab und zu. In der 65. Minute ging er angeknockt vom Platz, nach dem Abpfiff ging es ihm besser.

Weydandt hatte sich sowieso einen Kopf gemacht, weil er 20 Spieltage lang ohne Treffer geblieben war. Sein 2:0 gegen Regensburg (3:1) „beruhigt, weil man natürlich anfängt nachzudenken“, gestand er nach der Partie. „Im Endeffekt wird man einfach an den Toren gemessen.“