"Hat eine Menge Druck": 96-Coach Zimmermann wirbt weiter für Weydandt

Vielleicht gibt’s ja irgendwann mal einen Urknall, und dann fängt die Mannschaft von Hannover 96 an zu funktionieren. Noch aber müssen die Fans darauf warten, selbst bei einem Fünftligisten konnte das Team von Jan Zimmermann weder überzeugen noch sich souverän durchsetzen. Beim 5:2 am Mittwochabend in Barsinghausen gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder war keine Entwicklung zum Besseren auszumachen. „Es bleibt anstrengend und zäh, was wir machen“, räumte der 96-Trainer ein. Anzeige Für die früheren Germanen Zimmermann und Hendrik Weydandt war’s dabei ein Heimspiel. Vier Jahre lang kickte der Stürmer unter dem Trainer für den Klub. In 4. und 5. Liga erzielte er in 108 Spielen 46 Tore.

Der Egestorfer Fan kennt ihn also als Torgaranten. Zimmermann hat auch „alle Kinder Henne, Henne, Henne schreien hören“ bei dem Testkick am Mittwoch. „Alle sagen, das ist ein tolles Spiel für Henne.“ Eben, weil es die Chance gewesen wäre, sich in bekannter Umgebung Selbstvertrauen mit Toren zu holen. Doch nach 90 Minuten steht erneut die Null, was Zimmermann mal wieder dazu veranlasste, ein Plädoyer für Weydandt zu halten. „Wir drehen uns bei Henne im Kreis“, sagt Zimmermann. „Er hat eine Menge Druck, die Erwartungshaltung ist hoch, er ist eine große Identifikationsfigur.“ Mann erkennt leichten Aufwärtstrend bei Weydandt Zimmermann sagt, „ich würde mir wünschen, dass man so einen, der so viel Herzblut hat, mehr unterstützt. Er ist noch jung, es lastet viel auf seinen Schultern“. Dazu gehört auch die Trennung von seiner Freundin Anissa Bothe. Die Beziehung war bei Instagram ausgebreitet worden. 96-Legende Dieter Schatzschneider empfahl Weydandt mal, sich weniger auf Instagram denn auf das Training zu konzen­trieren. Der 96-Sportchef hat in den letzten Pflichtspielen einen leichten Aufwärtstrend bei Weydandt erkannt. „Bei den letzten drei Einwechslungen hat er für ein bisschen Belebung gesorgt“, meint Marcus Mann. Der 37-Jäh­rige hat „im Moment das Gefühl, dass er für Unruhe beim Gegner sorgen kann“.



