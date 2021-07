Bremen? Da war doch was! 96-Stürmer Weydandt und das Wiedersehen mit Werder

Das Tor, mit dem für ihn alles begann, fiel in Bremen. Eingewechselt in der 75. Minute, bei seiner Profipremiere am 25. August 2018, die auch der Start in die Bundesliga-Saison war. Werder spielte auf Abseits, der 96-Joker war plötzlich frei und überlistete Torwart Pavlenka – das 1:0 für 96 (Endstand 1:1). Nur eine Minute hatte Hendrik Weydandt da auf dem Platz gestanden. Märchenhaft für einen Fußballer, der eben erst aus Egestorf/Langreder zu 96 gewechselt war.

Sein Trainer in der 4. Liga hieß Jan Zimmermann. Er hatte Weydandt in der Kreisliga entdeckt und nach Egestorf geholt. Und wie der Fußball so spielt, haben sie ihre alten Rollen wieder eingenommen. Der Trainer und sein Stürmer – jetzt in der 2. Liga. Verbunden mit der 96-Hoffnung, dass der Ratgeber von früher Weydandt wieder in die Spur bringt.