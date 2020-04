"Toller Typ", aber "zu hohe Hürden": Keine Zukunft bei 96 für John Guidetti

Zumindest nach dem, was im Vertrag steht. 4,5 Millionen Euro Ablöse müsste 96 zahlen, um die Kaufoption zu ziehen und Guidetti fest zu verpflichten. Das passt nicht mal ansatzweise in den reduzierten 96-Haushalt der nächsten Saison. Auf etwa 17 Millionen Euro soll der Personaletat nach ersten Schätzungen schrumpfen. Für die aktuelle Saison liegen die Kosten für die Profis bei 23 Millionen Euro.

So aber hat Guidetti am Mittwoch seinen 28. Geburtstag in dem Bewusstsein gefeiert, dass er mit seiner Familie schon bald wieder weiterziehen muss. Er ist ja ein Wandervogel, der als Sohn eines Entwicklungshelfers in Kenia angefangen hat.

Über den Stockholmer Heimatklub IF Brommapojkarna ging’s für Guidetti 2010 zu Manchester City. Dann begann der Leihservice mit mehr Haltestationen als von „Sixt“ oder „Hertz“. Er stoppte in Burnley, bei Feyenoord Rotterdam, Stoke City und Celtic Glasgow. 2015 ankerte Guidetti bei Celta Vigo in Spanien. 2018 ging es weiter nach Alavés. In der ersten Saisonhälfte kam er da auf fünf Einsätze, bevor er bei 96 landete.