96-Coach Dabrowski erklärt, was er mit Hinterseer vorhat: „Gibt mir Optionen“

Die Erwartung an Tore kann ein Hemmschuh sein. Hannover 96 hat seine etwas komplizierte, aber fest eingebaute Torgarantie nach Bremen verkauft. Marvin Ducksch, darüber lächelt jeder Bremer Fan, erzielte seitdem zwölf Tore für Werder. Dafür holte 96 Lukas Hinterseer, der in Bochum einst als Tormaschine galt. Und traf gar nicht. Anzeige Dem direkten Torjägerduell gegen Ducksch gegen Bremen war Hinterseer durch eine Corona-Infektion entgangen. Die Folgen der Erkrankung spürte der Österreicher noch lange. Beim 3:0 in St. Pauli brachte Christoph Dabrowski ihn in den Schussminuten. Er solle am Spiel „schnuppern“, sagte der 96-Trainer. Aber es riecht vor dem Kielspiel am Freitagabend in der HDI-Arena ganz und gar nicht nach einer Rückkehr in die Startelf. Hinterseer hat eine neue Rolle, die er schon vom Hamburger SV kennt.

Vielleicht hilft ein Hinweis, der Christoph Dabrowski darauf bringt, Hinterseer doch noch gegen Kiel zu bringen. Im Hinspiel in Kiel (3:0) entpuppte sich Hinterseer als entscheidender Faktor für den klaren Sieg. Er befand sich auf dem Weg zu seinem ersten Treffer in seinem zweiten Spiel. In seinem ersten (1:0 gegen St. Pauli) hatte der Österreicher das Siegtor für Sebastian Kerk vorgelegt.

Nun also Kiel – Hinterseer allein mit Ball Richtung 1:0 in den 10. Minute. Kiels Keeper Ioannis Gelios stoppte den 96-Stürmer als letzter Mann mit einem Foul. Rot für Gelios, gut für 96, aber am Ende eher schlecht für Hinterseer. Dabrowski: „Was im Hinspiel passiert ist, weiß ich nicht genau. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt.“ Erste Auftritte im 96-Dress nicht als Maßstab Dies bedeutet: Die ersten beiden ordentlichen Spiele von Hinterseer im Dress von Hannover 96 nimmt sein Trainer nicht zum Maßstab, wenn er darüber grübelt, wen er am Freitag gegen Kiel aufstellen soll. Der Österreicher ist seitdem nie mehr zu so einer großen Chance gekommen. Was ja sein Manko war, das sich von Spiel zu Spiel mehr verfestigt und offenbart hat. Hinterseer ist ein Festmacher in der Spitze, ein potenzieller Wegbereiter, ein Räumeöffner, aber kein Torjäger, der selbst viele Chancen hat. Warum? Wieso? Kaum erklärbar, zumal er bis vor erst drei Jahren die Liga mit einer Ducksch-Quote unsicher machte: 32 Tore in zwei Spielzeiten mit Bochum. Davon träumen Hinterseer und 96 heute.

