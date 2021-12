"Höllisch aufpassen": 96 geht bei Hinterseer auf Nummer sicher - aus gutem Grund

96 geht beim 30-Jährigen auf Nummer sicher und testet Hinterseer richtig durch, damit wirklich nichts unentdeckt hängenbleibt von dem Infekt. „Wir werden ihn die nächsten Tage erst mal individuell belasten“, sagte Trainer Christoph Dabrowski. Am Mittwoch checkten die Ärzte Hinterseer mithilfe eines EKG, am Donnerstag trainierte er schon individuell auf dem Platz. 96 bleibt in jedem Fall vorsichtig.

Die Corona-Erkrankung hat Stürmer Lukas Hinterseer überstanden, beim Trainingsauftakt von 96 am Mittwoch fehlte er trotzdem . Stattdessen ging er auf eine Radfahrrunde um den Maschsee und guckte nur kurz mal aus der Distanz zu, was die Kollegen auf dem Platz machten.

Kein Wunder, der Klub weiß aus leidiger Erfahrung und der U23, was passieren kann. Dort kehrte ein geimpfter Spieler nach seiner Infektion zu früh wieder zurück, fiel dann mit Herzbeutelentzündung monatelang aus. „Wir müssen da höllisch aufpassen“, sagt Dabrowski. „Jeder reagiert anders.“ Hinterseer gehe es aber „ganz gut“.

Der geimpfte Stürmer war Mitte Dezember in der Woche vorm 96-Spiel gegen Bremen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte Erkältungssymptome, aber keinen schweren Verlauf. Jetzt gilt er als genesen, aber 96 will eben sicher sein, dass er auch vollständig gesund ist. Für Hinterseer könnte es deshalb sogar fürs erste Spiel nach der Winterpause in Rostock (14. Januar) knapp werden. Je nachdem, wann das abschließende Okay der Ärzte kommt.

Hinterseer nicht der einzige Sorgenfall im Sturm

Dass Hinterseer einen Teil der kurzen Vorbereitung verpassen könnte, stresst Dabrowski indes gar nicht. Der Trainer deutlich: „Wir können es uns nicht aussuchen und der Junge kann ja nichts dafür. Wenn er trainieren kann, wird er versuchen, seine Chance zu nutzen und sich zu zeigen. Im Vordergrund steht, dass gesundheitlich alles in Ordnung ist.“

Bei 96 steht Hinterseer ohnehin noch nicht so im Mittelpunkt wie er und der Klub sich das gewünscht hatten. Der Österreicher sollte nach dem Abgang von Marvin Ducksch Stürmer Nummer eins werden. Stattdessen wartet er nach zehn Spielen für 96 noch auf Tor Nummer eins. Hinterseer ist nicht der einzige Sorgenfall im Sturm. 96 hat nur 14 Saisontore erzielt – weniger hat kein Team in der 2. Liga und nur Schlusslicht Ingolstadt genau so wenige.