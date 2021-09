"Total wichtig für uns": Warum Hinterseer auch ohne Tore wertvoll für 96 ist

„Er hat noch kein Tor geschossen, aber trotzdem schon unter Beweis gestellt, welchen Wert er für unsere Mannschaft hat“, betont Sportdirektor Marcus Mann. Es werde Hinterseers Leistung nicht gerecht, „ihn auf die Quote zu reduzieren oder ausschließlich an Toren zu messen“. Gegen St. Pauli (eine Torvorlage) und in Kiel machte Hinterseer starke Spiele, ohne zu treffen.

Im 96-Sturm herrscht Flaute , das Team von Jan Zimmermann hat in acht Saisonspielen erst sieben Treffer erzielt. Nur zwei Mannschaften haben noch weniger geschossen – der Tabellenletzte Aue (5) und der Vorletzte Dresden (6). Den Blick in die Torstatistik kann sich auch Lukas Hinterseer noch sparen, die nackten Zahlen sehen mau aus: drei Spiele, null Tore, eine Vorlage. Doch der 30-Jährige macht 96 auch ohne Treffer besser.

Der Sommereinkauf mache in der gegnerischen Defensive „Wege frei und Lücken auf“, erläutert der Sportchef. Und der Routinier hat sich bereits zum Anführer im 96-Angriff entwickelt. Mann deutlich: „Er ist auch als Typ wertvoll für die Mannschaft.“

Das sieht Zimmermann genauso. Hinterseer sei „to­tal wichtig für uns, leitet viel ein mit seinen Aktionen, hilft uns auch gegen den Ball, läuft sich clever frei“, bestätigt sein Trainer. Nur die Abstimmung fehle noch ein wenig in der neu zusammengestellten 96-Offensive. Das wirkt sich bei Hinterseer aus und auf die gesamte Torausbeute. „Man darf nicht unterschätzen, dass wir in der Konstellation erst drei Wo­chen zusammen sind. Da fehlt noch ein bisschen die letzte Chemie“, findet Zimmermann.

Es mangelt noch an den "kleinen Feinheiten"

Gegen Sandhausen hat er eine beispielhafte Situation ausgemacht, die bekam sein Team auch im Videostudium zu sehen: „Kerk hat den Ball auf dem linken Fuß, kann ihn auf Hinterseer reinflanken. Die Flanke kommt einen Tick zu hoch, Hinterseer ist vielleicht einen Tick zu schnell drin. Das sind die kleinen Feinheiten“, schildert der Trainer und weiß, was er angehen will: „Wir müssen uns so einspielen, dass die Abläufe wirklich funktionieren. So dass man sich aufeinander verlassen kann, die Laufwege kennt, gar nicht immer hochgucken muss, sondern weiß: Der läuft halt diesen Weg.“

Eine Aufgabe fürs Training – und eher eine Frage der Zeit, bis die Abläufe sich einschleifen. Ohnehin funktioniere vieles schon gut, findet Zimmermann. „Wenn wir noch ein bisschen genauer und ein bisschen besser abgestimmt sind, können wir da viel draus machen. Und wenn wir Lukas besser finden, wird er auf jeden Fall von unserer Spielweise profitieren und seine Tore machen.“