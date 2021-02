"Glaube an alles": 96-Stürmer Marvin Ducksch selbstkritisch - und angriffslustig

Es ist nicht das Spiel des Marvin Ducksch gewesen. Die einzige Spitze von Hannover 96 war beim 1:0 gegen Osnabrück zwar meistens dort, wo es gefährlich wurde, allerdings glücklos im Abschluss; erstmals schon nach anderthalb Minuten, als er von Jaka Bijol perfekt in Szene gesetzt worden war, den Ball mit links erst gekonnt verarbeitete und dann abschloss – jedoch in Gäste-Torhüter Philipp Kühn seinen Meister fand, der mit etwas Dusel zur Ecke retten konnte.

Eine gute halbe Stunde später hätte der 26-Jährige allerdings treffen müssen, sah er auch selbst so. Florent Muslija schickte Niklas Hult, der flankte mustergültig in die Mitte, wo Ducksch frei zum Kopfball kam, weil drei Osnabrücker am Fünfmeterraum coronakonform Abstand hielten. Allerdings köpfte Ducksch so unplatziert in die Mitte, dass Kühn erneut den Rückstand für den VfL verhindern konnte. „Ja, schlechter kann man es nicht machen“, gestand der 96-Stürmer nach Abpfiff im Sky-Interview. „Ich konnte mir alles aussuchen und köpfe ihn einfach zu zentral.“