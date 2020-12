Mach's noch einmal, Marvin! 96-Stürmer Ducksch braucht den erneuten Re-Start

Marvin Ducksch steckt mittendrin im Abwärtsstrudel, die Körpersprache: mittlerweile so niederschmetternd wie seine Chancenverwertung. Doch die Situation dürfte dem Stürmer von Hannover 96 bekannt vorkommen – und genau deshalb gibt es Hoffnung in der Torkrise. Denn 2019 lief’s genauso, und nach Degradierung und Saisonpause blühte Ducksch plötzlich auf. Das muss zur Blaupause werden.

Wenn’s nach den Chancen geht, müsste Ducksch weit oben in der Torjägerliste stehen. Seine schwache Quote in dieser Saison liest sich leider anders: nur drei Tore in neun Spielen. Im Schnitt liegen 246 Minuten zwischen den Treffern, nur jeder zwölfte Schuss sitzt – ein Elfer, zwei Kopfbälle. Puh. Ducksch kann mehr, vor allem sein rechter Fuß ist eine Waffe. Doch im Moment wirkt er verunsichert, im Abschluss schlapp – und wird weder seinen, noch den Ansprüchen von 96 gerecht.

Ducksch ließ neun Tore in neun Spielen folgen

Doch ganz genau so lief es auch in der Vorsaison und die beendete Ducksch als Ballermann mit 15 Treffern und 96-Torrekord. Auch damals hatte er nach neun Spielen nur drei Törchen erzielt, wurde hart kritisiert. Kenan Kocak strich ihn zeitweise sogar aus dem Team.

Und Ducksch? Ließ sich nicht hängen und nutzte die extra Bedenkzeit mit anschließender Corona-Zwangsphase, um seinen 96-Weg zu finden. Die Unterbrechung tat Ducksch gut, das sagt er auch selbst. „Ich habe mir einige Gedanken machen können, woran es liegt und wo ich mich verbessern könnte“, bestätigte Ducksch. „Es war ein kleiner Re-Start.“ Einen, den er mit neun Toren in den neun folgenden Spielen vergoldete.

Auch jetzt, so scheint es, braucht Ducksch mal wieder einen Re-Start, um den Kopf freizubekommen so wie vor einem Jahr. Danach klappt’s hoffentlich wieder mit dem Toreschießen. Viel schlechter als gerade kann es ohnehin kaum werden.