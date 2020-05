Neustart statt (Markus) Anfang: Marvin Ducksch spielt sich bei Hannover 96 fest

Marvin Ducksch hat sich schon häufiger neu erfinden müssen. In Kiel ein Held, in Hamburg bei St. Pauli und in Düsseldorf ein Buhmann. Die Gewichtung pendelte zwischen „Teamspieler“ und „bester Rechtsfuß der Liga“ auf der einen, „Diva“ oder „Chancentod“ auf der anderen Seite. Hannover 96 hat innerhalb nicht einmal einer Saison beide „Duckschis“ kennengelernt. Den besseren zuletzt mit zwei Treffern beim 4:2 in Osnabrück.

Körpersprache für Ducksch immer ein Thema

Der 26-Jährige hat nun acht Treffer geschossen und sechs Vorlagen gegeben, war an jedem dritten Tor von 96 beteiligt. Andererseits: „In den ersten vier Spielen habe ich schon vier Hundertprozentige vergeben“, gab er im letzten Herbst zu. Es kamen weitere vergebene Chancen dazu. Ducksch gibt das offen zu, er versteckt den Frust erst gar nicht. „Wenn du zu viel nachdenkst, frisst es dich auf“, sagte er. Seine Körpersprache, erklärte er, „war bei mir immer ein Thema“.

Die Verspätung zur Teambesprechung vor dem Kiel-Spiel war kein gutes Signal er wurde für ein Spiel suspendiert. Was soll ein Trainer wie Kenan Kocak nur anfangen mit einem, bei dem er nicht genau weiß, was er kriegt?