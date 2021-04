"Einiges möglich für uns": 96-Stürmer Marvin Ducksch hat letzte Saison im Hinterkopf

Der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber Tore sind Tore - und mit seinem elften Saisontreffer ist Marvin Ducksch in der ewigen Torschützliste von Hannover 96 an keinem geringerem als Lars Stindl vorgezogen (siehe Galerie unten). 26 Buden stehen für den 27-Jährigen damit im Dress der Roten zu Buche, und das in 56 Liga- und Pokalspielen. Diese Ausbeute kann sich definitiv sehen lassen. Europapokalheld Stindl brauchte für die diese stattliche Anzahl 161 Partien - allerdings national im Oberhaus und im internationalen Wettbewerb, zumal als Mittelfeldspieler...

Einerlei. Mit seinem Kopfballaufsetzer nach klasse Flanke von Sei Muroya zum 2:3 in der 68. Minute befeuerte Ducksch gegen den HSV eine beeindruckende Aufholjagd, die wenig später im Ausgleich zum 3:3 und in einem Punktgewinn, von dem man nicht mehr zu träumen gewagt hätte, gipfelte. Der Stürmer war hinterher "richtig stolz auf die Jungs. So müssen wir auch in die nächsten Spiele gehen." So wie in der zweiten Halbzeit, versteht sich (von selbst).