"Ziehe mein Ding durch": 96-Stürmer Ducksch trifft - und will alles andere ausblenden

Da hielt er sich wieder die Ohren zu - das macht Marvin Ducksch neuerdings immer dann, wenn er mal wieder getroffen hat. Wenn er Chancen vergeben hat, was zuletzt häufiger vorkam, dann landen die Hände weiter vorn auf dem Gesicht. Am Sonntag traf der 26-Jährige aber zweimal beim 4:0 von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen. „Der Torjubel sollte noch mal verdeutlichen, dass ich alles ausblende, was auf mich einprasselt“, erklärte Ducksch hinterher, „ich ha­be mir für das neue Jahr viel vorgenommen und ziehe mein Ding jetzt durch.“

Das ist mal eine Ansage, die zum Auftakt ins neue Jahr passt. „So einen Start ins neue Jahr habe ich mir gewünscht“, freute sich der rundum zufriedene Trainer Kenan Kocak, „das gibt uns Kraft und den Glauben an uns selbst.“ Auch Ducksch versprach: „Ich konzentriere mich voll auf den Verein und die Rückrunde.“