96-Stürmer Marvin Ducksch trägt jetzt raspelkurz: "Wettschulden sind Ehrenschulden"

Im Training am Mittwoch präsentierte sich der Stürmer plötzlich im Do-it-yourself-Look, was das Haupt betrifft. Ducksch wurde rasiert oder hat selbst Hand angelegt, jedenfalls trägt er die blonden Haaren jetzt bis auf Weiteres erst einmal raspelkurz. Dahinter steckt, natürlich, eine Wette.

"Wettschulden sind Ehrenschulden", bestätigte der 27-Jährige am Mittwoch. Der Einsatz der Wette mit Torhüter Martin Hansen ist bekannt, worum es inhaltlich ging, bleibt hingegen (vorerst) ein Geheimnis.

Klar ist: Die beiden haben nicht erst in der Woche vor dem Saisonauftakt gewettet, denn bei 96TV hatte Ducksch während des Trainingslagers in Rotenburg bereits gespoilert. Beim Zimmerduell kündigte der Stürmer bei der an ihn und Verteidiger Simon Falette gerichteten Frage "Wer hat die schönere Frisur" an: "Ich mache was."

Gesagt, getan - vorbei die Zeit der Welle oder des Zöpfchens. Ein Kopfballtor in Bremen wäre doch eine prima Bestätigung dafür, mit der neuen Frisur alles richtig gemacht zu haben...